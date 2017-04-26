Начались работы по консервации фасада Рижского цирка. Съемочная группа Русского вещания LTV7 попала внутрь здания и получила эксклюзивные кадры. На них видно, что наружная стена растрескалась очень сильно.

Строители буквально сшивают стену специальными металлическими деталями, чтобы она не успела развалиться. Трещины — очень большие.

"Мы хотим укрепить наружную стенку, чтобы она не упала на улицу Меркеля. Снаружи поставим специальные металлические детали, здесь — якоря. Сделаем натяжку кругляком, чтобы он держал наружную стену в четырех местах. Ситуация такая, что нужно делать, и быстро", — объяснил прораб Александр Позняков.

Металлические детали после проведения работ будут видны и снаружи. В остальном фасад будет выглядеть как раньше. Это лишь временная консервация. Ее по заказу Министерства культуры проводит фирма Velve. Стоимость работ — 6000 евро. Когда фасад будет укреплен, министерство намерено просить у правительства средства на дальнейшее укрепление здания.

В прошлом году прошла техническая экспертиза Рижского цирка. Она показала, что здание износилось на 39%. Сейчас его помещения разрешено использовать только для нужд администрации и репетиций.