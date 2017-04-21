LVC: если ничего не менять, с 2020 года будем чинить в три раза меньше километров дорог

Если правительство не изменит модель финансирования содержания и ремонта латвийских дорог, то уже в 2020 году удастся отремонтировать в три раза меньше километров дорог, чем ремонтируется сегодня.

Такая оценка представителей ГАО "Латвийские государственные автодороги" (Latvijas Valsts ceļi, LVC) прозвучала в ходе конференции "Латвийские дороги на следующие 100 лет", которая проходит в Юрмале в пятницу, 21 апреля.

Резкое уменьшение финансирования произойдет из-за того, что на ремонт и содержание останутся лишь средства государственного бюджета, а деньги европейских фондов более не будут доступны. По крайней мере, об их дальнейшей доступности или недоступности ничего неизвестно сейчас. В будущем ситуация может измениться.

Те евросредства, что доступны, Латвия потратит в 2018 (из фонда Кохезии) и в 2019 (ERAF) годах. Начиная с 2020 года у "дорожников" останутся лишь средства госбюджета, а это, по прогнозам, всего 159 млн. евро в год из которых 84 млн. евро будут потрачены на содержание дорог (чистка зимой, уборка, срочный ремонт ям и т.д.). На капитальные вложения (серьезный ремонт) из них останется лишь 75 млн. евро, что в три раза меньше, чем доступно при поддержке еврофондов.

При этом на поддержание высокого уровня качества латвийских дорог и ликвидации накопившегося "дефицита ремонта" ежегодно нужно не менее 720 млн. евро. При таком уровне финансирования за 10 лет в Латвии можно было бы избавиться от проблемы ужасных дорог, считают в LVC. За последние 25 лет дороги и мосты в стране из-за недостатка финансирования ухудшились настолько, что для приведения их в должное состояние нужно уже более 4,5 млрд. евро.

Если ничего не делать, дорог не станет

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Глава LVC Янис Ланге на вопрос о том, где взять деньги, пояснил, что отнять у кого-то другого "практически невозможно", поэтому пора начать дискуссии по этому вопросу. В качестве примера возможного источника финансирования он назвал повышение акцизного налога. "Лучшим был бы принцип "платы за услугу"… Сейчас самое большое противоречие в том, что автоводители платят [за дороги] полную цену, но фактически на ремонт дорог и улиц идет лишь треть уплаченного", — пояснил он.

Одновременно он указал и на то, что надо принимать прагматичные решения об улучшении эффективности дорожной сети. По словам Ланге 4000 км латвийских дорог не имеют стратегического значения.

По словам Ланге, из-за плохого состояния дорог автоводители в Латвии ежегодно терпят убытки в размере более миллиарда евро. Это убытки от потери времени, большего расхода горючего и амортизации.

Всего государство отвечает за 20 122 километра дорог из которых у 11 000 — гравийные. В этом году LVC проводит масштабный аудит качества всех латвийских дорог и мостов, чтобы выявить наиболее проблемные участки.

Плохие дороги больно бьют не только по Минсообщения

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В свою очередь министр сообщения Улдис Аугулис заверил участников конференции в том, что приведение в порядок латвийских автодорог останется его приоритетом. Министр подчеркнул, что дорожная инфраструктура является кровеносной системой развития государства, которая развивалась на протяжении веков. Это наследие, с которым нужно считаться и которое нужно содержать.

Аугулис отметил, что понимает негативную реакцию людей на плохое состояние дорог во многих регионах страны.

Как отметил Аугулис, хотя иногда кажется, что проблема дорог касается только Министерства сообщения, это заблуждение, потому что любая отрасль зависит от состояния дорожной инфраструктуры.

Министр сообщил, что в прошлом году отремонтировано на 24 километра больше дорог, чем в предыдущем. В этом году положительная динамика сохранится — ремонтные работы пройдут на 1200 километрах дорог, выделено дополнительно 14 млн евро, которые будут вложены в ремонт региональных и местных дорог. Работы в этом году будут проводиться на 140 участках главных и региональных дорог.