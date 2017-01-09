В течение последних двух лет состояние автодорог государственного значения в Латвии стало значительно лучше, при этом дороги местного значения и грунтовые стали существенно ухудшились. Об этом сообщает LSM со ссылкой на главу ГАО Latvijas Valsts ceļi Янис Ланге.

По его словам, ремонт местных и грунтовых дорог проводится только за госсредства, которых не хватает. В свою очередь состояние асфальтированных дорог за последние годы улучшилось.

В прошлом году дорожный ремонт проводился на 134 объектах (1140 км). В порядок приведены 28 мостов, завершены 18 проектов по улучшению движения. На это было затрачено 255 млн. евро, из которых 145 — из госбюджета, а еще 110 — средства еврофондов.

Самыми крупными проектами по улучшению качества дорожного покрытия были ремонтные работы на Таллинском и Лиепайском шоссе, а также Вецпиебалгском шоссе.