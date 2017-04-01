На съезде планируется принять ряд резолюций, и в резолюции о реформах образования подчеркивается, что предлагаемая в настоящее время модель системы образования и науки не отвечает потребностям национальной безопасности и жизнеспособности народа.

Сеть школ должна быть всеобъемлющей и не должна строиться на основе такого критерия, как количество школьников. Реформа школ должна рассматриваться как вклад в решение демографических проблем, а не только с точки зрения экономии бюджетных средств, как это происходит в настоящее время, говорится в проекте резолюции.