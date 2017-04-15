Латвийская Зеленая партия (ЛЗП) первой подала список своих кандидатов в депутаты на выборах самоуправлений в Кекавском крае, свидетельствует информация Центральной избирательной комиссии.

В первую тройку списка, состоящего из 20 кандидатов, входят учитель Баложской средней школы Инар Белинскис, член правления ООО VP grupa Волдемар Позняк и замруководителя учебного учреждения "Авотиньш" Силвия Риекстиня.

Как сообщалось, на выборы Рижской думы списки уже подали "Евроскептики — Партия действия", Латвийское объединение регионов (ЛОР) и партия "Для развития Латвии", которые участвуют в выборах общим списком, и Новая консервативная партия (НКП).

С 14 до 24 апреля партии, их объединения и объединения избирателей могут подавать списки кандидатов в депутаты на предстоящих в июне муниципальных выборах.