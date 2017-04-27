В "мешках ЧК" нет действующих должностных лиц, сказал в интервью журналу "Ir" директор Бюро по защите Сатверсме Янис Майзитис.

"Поверьте, там нет чиновников, которые в данный момент занимают ответственные должности, потому что все они проверялись по этой картотеке. То, что было в 1990-е годы — другой вопрос", — заявил глава БЗС.

По словам Майзитиса, одна из причин, по которым не опубликована картотека КГБ, заключается в том, что доказательств фактического сотрудничества включенных в него людей с КГБ нет. Кроме того, есть достаточно историй о 90-х годах, когда чью-то карточку изъяли, а чью-то оставили.

В Латвии находится 4500 карточек агентов КГБ, а всего было 26 000 агентов. Остальные материалы дела — в России. Нет также подписей находящихся в картотеке лиц, и существует достаточно историй о том, что эти карточки заполнялись заочно.

Как сообщил Майзитис, всего лишь в 11 процессах суд признал факт сотрудничества людей с КГБ. В основном же эти процессы завершались без доказательств.

Что касается люстрации, то частично этот процесс произошел — чиновников проверяли, устанавливали ограничения на участие в выборах и на профессии.