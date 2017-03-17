Россию можно не любить, но с ней надо торговаться, заявил в интервью агентству LETA депутат Европарламента Андрей Мамыкин ("Согласие"). Политик призывает хотя бы на время забыть об оккупации Крыма, чтобы улучшить экономическую ситуацию в Латвии и Балтии.

По его словам, отмена европейских санкций против России в интересах Латвии: "Мы можем не любить Россию, но должны торговать с ней. Это огромный рынок. Исторически мы связаны с точки зрения экономики, и такие возможности надо просто использовать".

"До введения санкций объем внешней торговли между ЕС и Россией достигал миллиарда евро в сутки. Это цена, которую платит весь ЕС за санкционную войну. Ясно, что ответные шаги Путина и премьер-министра России Дмитрия Медведева мешают нашей экономике и вредят экономической обстановке во всем ЕС. Нужно понять одно — мы не можем жить с одним из крупнейших соседей ЕС в состоянии вечной холодной войны", — убежден Мамыкин.

"Важна ли вам демократия в Венесуэле? Или вам важно, чтобы ваши дети были накормлены, чтобы дополнительные деньги поступали в экономику Латвии, чтобы платились налоги, чтобы повысились зарплаты полицейских и учителей? Посмотрите лучше, что делает сейчас правительство. Оно фактически в отчаянии — премьер-министр Марис Кучинскис не знает, где еще добыть денег. Повысить налог на добавленную стоимость с 21% до 23%, выдумать еще какие-то дополнительные налоги и пошлины? Наша экономика не развивается, но на людей налагается дополнительное налоговое бремя. Единственный выход — привлечь инвестиции и оживить экономику, в том числе и из России. Стоит вопрос и о ввозе дополнительной рабочей силы из третьих стран. С моей точки зрения, граждане Мозамбика, какими бы красивыми они ни были, менее приемлемы для наших условий и экономики, чем граждане России, Белоруссии и Украины", — продолжил евродепутат.

Мамыкин считает, что с Россией нужно говорить только дипломатически. "Иногда может казаться, что дипломатия — это только белые платочки, шампанское, приемы, речи министра, но на самом деле это очень циничная игра между государствами за их интересы. Я уверен, что армия наших дипломатов способна отстаивать наши экономические интересы. Необходим политический сигнал, который может исходить только от министра. К сожалению, нынешний министр не заинтересован в том, чтобы подать сигнал для оживления отношений с Россией. В двустороннем формате мы могли бы многого достичь, несмотря на позицию ЕС или атмосферу в Европарламенте. Мы можем сотрудничать в тех сферах, где нет проблем. Крым для нас проблема, но, может быть, ее можно отложить и какое-то время об этом не говорить, а говорить о том, что объединяет нас?" — предлагает депутат.

Что касается Украины, то, по его словам, для нее камень преткновения — это скорее Донбасс, где происходит огромная гуманитарная трагедия.