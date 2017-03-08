Депутат Европарламента от Латвии Андрей Мамыкин прислал главе МИД Эдгару Ринкевичу письмо, в котором информирует, что намерен провести уже вторую встречу с президентом Сирии Башаром Асадом. "Чтобы более полно разъяснить правительству Сирии политическую позицию Латвии, прошу прислать мне Ваш официальный портрет", — говорится в послании, которое Ринкевич выложил в своем профиле на Facebook.

Ринкевич в ответ написал, что его официальный портрет доступен на сайте МИД, а контакты любого вида, в том числе встреча депутатов Европарламента с Асадом, будут считаться за выражение поддержки режима Сирии. "Это недопустимо", — подчеркнул министр иностранных дел Латвии.

Ранее Ринкевич также заявил, что первая встреча Мамыкина с Асадом "недопустима и заслуживает осуждения", так как президент Сирии совершил преступления против жителей своей страны.

В конце 2016 года Мамыкин прибыл в Дамаск по приглашению правительства Сирии. Вместе с Мамыкиным в составе неофициальной делегации Европарламента с такой же миссией находятся депутат от Эстонии Яна Тоом (ALDE) и депутат от Италии Стефано Маулу (EPP). С главой сирийского государства встречались одновременно как группа депутатов Европарламента, так и делегация Совета Федерации (верхней палаты) парламента России во главе с сенатором, послом Константином Косачевым.

Пресс-секретарь президента Латвии Мартиньш Дрегерис также заявил, что эта встреча резко противоречит общей позиции Европарламента и установленным санкциям против режима Асада.