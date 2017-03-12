"Старший ребенок Президента Сирии Башара Асада учит испанский язык, средний — китайский и немецкий, младший — русский язык. Я сказал, что я с радостью научу их и латышскому — если только они захотят. Всем хорошего воскресенья! А мы продолжаем работать в Сирии в бешеном темпе", — сообщил Мамыкин на своей странице в Faceook, опубликовав там и совместное фото с Асадом.

В первый день визита в Сирию Мамыкин вместе с коллегами из Европарламента — Татьяной Жданок (Латвия) и Яной Тоом (Эстония) — раздавали гуманитарную помощь от организации Caritas.

"Наверное, так и нужно отмечать свой 41-й год рождения: раздавая гуманитарную помощь для новорожденных в Алеппо. Привезли вместе с коллегами полцентнера детского питания, больше не смогли — правила перевозки багажа не позволяют. Да и полет до Алеппо на SyrianAir был, скажем так, не совсем обычный; это не то же самое, что из Риги в Брюссель слетать. Передали молочные смеси очаровательному парню из организации Caritas, пошутили с ним про то, как "депутаты везли чемоданами много белого порошка", — сообщил Мамыкин.

"Впереди — визит в Красный Крест Алеппо. Вернее, в Красный Полумесяц, — так в мусульманских странах странах называется эта традиционная организация, приходящая на помощь всем, без оглядки на политические взгляды и вероисповедание", — добавил евродепутат.

"С Андреем Мамыкиным привезли по чемодану детского питания — в прошлый раз зацепило, что его совсем нет. 50 кг — капля в море, но лучше, чем ничего. Отдали Каритас в Алеппо. Прямо так, из багажника, на улице. Тут не до церемоний", — сообщила Яна Тоом на своей странице в Facebook.

Во второй день визита в Сирию Мамыкин принял участие в общем собрании внешних дел Сирийского Национального совета (парламента) и встретился со спикером Хадия Аббасом.

"Особо впечатление на меня произвел разговор с министром по делам национального примирения Али Хайдаром, который представляет "Сирийскую социальную националистическую партию", находящейся в категоричной оппозиция к Башару Асаду. В 2012 году перед угрозой терроризма его партия, в отличие от остальной оппозиции, взявшей в руки оружие, вместе с Асадом создала коалицию. Министр мне так и ответил: "Здесь нет речи о симпатии или антипатию к Асаду… Даже, если у меня есть политические претензии к президенту", — подвел итог встречи латвийский евродепутат.

А в последний день латвийский евродепутат вместе с коллегами в сирийском МИД встретился с Башаром Асадом. "Я процитировал Асаду мнение Эдгара Ринкевичв, что действия сирийского лидера надо расследовать в Международном суде. Асад мне ответил на это, что такие политики как будто бы залезли на дерево и теперь не знают, как с него слезть!", — отметил Мамыкин.

Это не первый визит Мамыкина в Сирию. В конце 2016 года он побывал в Дамаске по приглашению правительства Сирии. Вместе с Мамыкиным в составе неофициальной делегации Европарламента с такой же миссией находились депутат от Эстонии Яна Тоом (ALDE) и депутат от Италии Стефано Маулу (EPP).