"Нужно быть рядом, чтобы убедиться, что он в сознании, что продолжает дышать. При получении тяжелых травм состояние человека в любой момент может ухудшиться. Если он в сознании, следует поддерживать контакт с ним: говорить, успокаивать, пояснять, что бригада медиков уже в пути. Если доступна автомобильная аптечка, то нужно накрыть пострадавшего "спасательным одеялом" из фольги, чтобы не терял тепло. В случае травмы человека лучше не передвигать, а в случае кровотечения — пытаться остановить потерю крови, зажав рану, например, чистой одеждой", — пояснила Витола.

Она также отметила, что ситуации бывают крайне разными и, возможно, у их свидетелей нет навыков оказания первой помощи. Знания могут быть, но отрывочными. Может присутствовать и страх оказать помощь. В тяжелых случаях — например, при сильной кровопотере и бессознательном состоянии — следует звонить на номер 113, и медики диспетчерского центра в случае необходимости будут консультировать звонящего, как лучше помочь пострадавшему.