За такое нарушение Шлесерса могут призвать к административной ответственности, сказала исполняющая обязанности начальника БПБК Илзе Юрча.

В свою очередь генпрокурор Эрик Калнмейерс рассказал, что прекращение "дела олигархов" связано с неправильной стратегией сбора доказательств. "Если прошло более двух лет, то надежды найти доказательства событий двух-трехлетней давности исчезают. Не говорю, что это невозможно, но шансы тают. Однозначно были все возможности начать этот процесс раньше, что принесло бы лучшие результаты", — указал генпрокурор.

Между тем бывшие руководящие сотрудники БПБК считают, что у прокуратуры и бюро не было оснований закрывать дело, но их это не удивляет.

Как сообщалось, в конце прошлого года Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) прекратило оставшуюся часть "дела олигархов" за отсутствием состава преступного деяния.

В БПБК напомнили, что 20 мая 2011 года БПБК начало уголовный процесс о возможных преступных деяниях ряда высокопоставленных должностных лиц Министерства сообщения, правления Рижского свободного порта и государства.

Следователь, не констатировав состава преступного деяния, предусмотренного второй частью 219-й статьи Уголовного закона, 12 декабря 2016 года с согласия надзирающего прокурора принял решение прекратить уголовный процесс.

Эта статья предусматривает ответственность за указание недостоверных сведений в установленной законом декларации доходов, имущества, сделок или другого имущественного характера, если недостоверные сведения указаны об имуществе или других доходах в крупных размерах. За это правонарушение предусмотрено наказание в виде краткосрочного (от 15 суток до трех месяцев) лишения свободы, принудительных работ или денежного штрафа.

Доказательства этого в ходе следствия получены не были.

"Дело олигархов" было заведено в мае 2011 года по статьям Уголовного закона о взяточничестве, легализации незаконно нажитых средств, злоупотреблениях служебным положением и нарушениях ограничений, установленных для государственных должностных лиц.

Следствие допускало, что Айнар Шлесерс, будучи заинтересованным в том, чтобы председателем правления Рижского свободного порта был Андрис Америкс, в октябре 2010 года предложил Лембергсу заключение договора между правлением порта и ООО Mediju nams. В обмен на это Шлесерс просил Лембергса повлиять на Виестура Силениекса, чтобы он на заседании правления порта проголосовал за назначение Америкса.

В ноябре 2016 года тогдашний начальник БПБК Ярослав Стрельчонок заявил, что допускает, что до конца 2016 года, скорее всего, будет прекращена и та часть "дела олигархов", которую прокуратура в свое время передала БПБК на доследование, так как доказательств недостаточно.