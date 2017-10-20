Если подозрения о мошенничестве с разрешениями на обязательную закупку электроэнергии на когенерационных станциях подтвердятся, это будет "вопиющий случай злонамеренного использования предпринимателями нормативной базы в своих интересах", подчеркнул он.

Минэкономики подготовило план действий по предотвращению возможного повторения подобных действий и разработало поправки к правилам о производстве электроэнергии и установлении цен при ее производстве в когенерации, устанавливающие окончательный срок использования разрешений для тех предпринимателей, которые еще не начали производство электроэнергии.

Поправки лишат этих предпринимателей возможности без ограничения по времени затягивать использование разрешений на обязательную закупку электроэнергии.

Как сообщалось, Ашераденс поручил группе контроля Минэкономики вместе с приглашенными экспертами компетентных учреждений незамедлительно проверить информацию о том, что несколько предприятий мошенничают с разрешениями на обязательную закупку электроэнергии.

Передача телеканала TV3 "Ничего личного" обнаружила, что несколько предприятий проекты не закончили, но лицензии сохранили, подав АО Sadales tīkls данные о мощностях с переносного генератора. Если эти предприятия начнут работу и воспользуются возможностью торговать электроэнергией по повышенной цене, потребителям в виде платежей компонента обязательной закупки в следующие 10 лет это обойдется в сумму до 100 млн евро.

Ашераденс поручил провести проверки, выехав по конкретным адресам предприятий. Это Kriozes, Салдусская волость, Салдусский край (Briedis būve), ул. Цесвайнес, 18B, Мадона, Мадонский край (Madonas Eko), ул. Цецилю, 12, Иерики, Драбешская волость, Аматский край (Tektus), ул. Цецилю, 16, Иерики, Драбешская волость, Аматский край (M parks), ул. Валкас, 1A, Стренчи, Стренчский край (E Strenči), Elektro rīdzene(ул. Эзера, 6, Ридзене, Вайвская волость, Цесисский край), ул. Тиргус, 6, Седа, Стренчский край (E Seda) и ул. Вестиенас, 2, Рига (Rīgas enerģija).

Минэкономики обратилось в Госполицию в связи с ситуацией на когенерационной станции Rīgas enerģija на ул. Вестиенас, 2 в Риге.