"Материалов о решении начать уголовный процесс я не видел, никакой информации от правоохранительных учреждений не получал, поэтому мне сложно дать какие-либо другие комментарии в этой связи", - сказал он.

Мэр города признал, что работал вместе с депутатом Григорием Немцовым, и он никогда не пытался использовать свое служебное положение для личной выгоды.

По мнению Лачплесиса, за всем этим стоит предприниматель Янис Спириновскис, который, очевидно, заинтересован в приватизации предприятий теплоснабжения в городе. Назвать политические силы, которые могут стоять за Спириновсксом, мэр отказался.

Как сообщалось, Генеральная прокуратура начала уголовный процесс о даче взятки в размере 200 тыс. латов (284,574 тыс. евро) депутату Даугавпилсской думы за то, чтобы он проголосовал за смещение с должности председателя думы в 2009 году.

Как сообщила агентству LETA пресс-секретарь Генпрокуратуры Кристине Сутугина, на прошлой неделе прокурор отдела Генпрокуратуры по расследованию особо важных дел постановил начать уголовный процесс, отменив решение следователя Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) об отказе в начале уголовного процесса, принятое 9 марта 2017 года.

Уголовный процесс о возможном взяточничестве в организованной группе передан для расследования в БПБК.

В сентябре 2009 года в Даугавпилсской городской думе произошла смена руководства - Рихарда Эйгимса, который был избран в думу по списку ЛСДРП, сменил на посту мэра Янис Лачплесис, представлявший в то время ЛПП/ЛЦ. 1 сентября 2009 года за смещение Эйгимса проголосовали семь депутатов оппозиции и один депутат коалиции, но спустя несколько часов в результате тайного голосования он вновь был назначен на пост мэра. Однако 24 сентября был рассмотрен очередной запрос об отставке Эйгимса, и большинство депутатов его поддержало. Решающий голос принадлежал вышедшему из коалиции депутату Григорию Немцову, избранному от партии "Латгалес таута".

В октябре Немцов стал заместителем председателя думы, а в апреле 2010 года застрелен.

Газета Diena на прошлой неделе сообщила, что предприниматель Янис Спириновскис передал в Генеральную прокуратуру письменное свидетельство, в котором подтверждает, что Лачплесис в сентябре 2009 года требовал у него 200 000 латов, которые якобы были необходимы для смещения тогдашнего мэра Эйгимса и назначения Лачплесиса на эту должность.