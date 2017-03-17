Мэр, который также является музыкантом популярной группы Bumerangs, еще в конце прошлой недели был доставлен в Видземскую больницу с болью в груди и подозрением на стенокардию.

Из-за ухудшения состояния на следующий день было решено перевезти мэра в Восточную больницу в Риге, где в понедельник, 13 марта, после дополнительного обследования ему был поставлен диагноз — инфаркт. Уже проведена необходимая операция — коронарное стентирование сосудов сердца.

Состояние Крауклиса хорошее, послеоперационный период и реабилитация может занять около месяца.