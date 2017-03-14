С марта Литва существенно повышает акцизные налоги на алкогольные напитки, в связи с чем в приграничных краях южной Латвии складывается благоприятная ситуация для реализации проектов развития. Благодаря опыту, полученному в краях северной Латвии после принятия похожего решения в Эстонии, можно более-менее уверенно прогнозировать, что из соседней страны в наших приграничных магазинах появятся искатели более дешевого алкоголя. И это ситуация, которой можно и нужно воспользоваться, считает глава думы Валкского края Вентс Армандс Крауклис.

"Можно осудить алкогольный туризм и обвинить государство в спаивании населения. А можно посмотреть на эту ситуацию с точки зрения возможностей. Не секрет, что удаленные от столицы малонаселенные районы, среди которых определенно находится и приграничная зона, не слишком интересны для инвесторов. До тех пор, пока там не возникает достойный внимания поток туристов. В нашем крае это случилось после того, как была получена информация о решении Эстонии значительно повысить акцизный налог на алкоголь", — уверен политик.

По его мнению, инвесторов следует привлекать к развитию разнообразными методами. "Если действовать по-хозяйски, в выигрыше будет весь регион", — рассказал Крауклис. Он считает, что от нынешней налоговой политики в отношении алкоголя больше всех выиграет Латвийское государство.

"В результате увеличения объемов продаж мы получили в виде акцизного налога больше денег, чем предполагалось. Эстонский институт экономических исследований подсчитал, что поступления в латвийский бюджет от продажи алкоголя гражданам Эстонии составили 8,5 миллионов евро. Это 3,4% от всех поступлений акцизного налога на алкоголь в Эстонии. Эти и другие доходы, полученные благодаря туризму, являются значимым подспорьем для приграничных краев".

Крауклис подчеркнул, что, используя интерес инвесторов, можно создать привлекательную инфраструктуру и развить туристические объекты, которые пригодятся и в том случае, если в один прекрасный день поток "алкотуристов" обмельчает.