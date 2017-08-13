Ушаков подал заявку на регистрацию знаков на трех языках - латышском, английском и русском. На русском языке планируется зарегистрировать знак в написании латиницей и кириллицей. Заявление было подано 17 мая 2017 года, а 24 июля Патентное правление признало возможной регистрацию товарного знака. У Ушакова есть время до 24 октября, чтобы заплатить госпошлину в 3629 евро и зарегистрировать торговый знак.

Как уже сообщалось, заявка была подана от Ушакова как частного лица. Мэр Риги хочет получить права на использование словосочетаний "Ušakova kepka", "Ushakova kepka", "Ushakov cap" и "КЕПКА УШАКОВА". Ушаков заявил Латвийскому телевидению, что хочет зарегистрировать это словосочетание только для того, чтобы кто-нибудь не начал выпускать что-то "очень неоднозначного содержания".

"Кепка Ушакова" - неофициальное название искусственного холма в микрорайоне Плявниеки (названо по аналогии с горой Lemberga hūte в Вентспилсе). Ранее мэр Риги в социальных сетях признавал, что сам иногда использует это словосочетание. Более того, в предвыборной кампании использовались синие кепки с таким словосочетанием - в такой кепке был сфотографирован солист группы "Ленинград" Сергей Шнуров, а Нил Ушаков разместил фото кепки на своем личном профиле в Facebook.

Ушаков заявил LTV, что у него нет никаких планов по поводу того, чтобы назвать холм в Плявниеках "Кепкой Ушакова": "Меня можно во многом обвинить, но я не сумасшедший и не дурак. Такого названия даже у самой лучшей горы быть не может".