Метель в Риге: транспорт задерживается, к ночи дороги станут еще опасней

Foto: Reuters/Scanpix Департамент сообщения Рижской думы информирует, что на улицах столицы работают 34 единицы снегоуборочной техники. Улицы, мосты и транспортные развязки посыпают противоскользящими материалами. Несмотря на это, из-за снегопада транспортное движение в Риге значительно медленнее обычного. Синоптики прогнозируют, что к ночи снегопад сменится на дождь и мокрый снег. При таких погодных условиях, когда температура воздуха близка к нулевой, на дорогах может образовываться незаметная глазу наледь — так называемый "черный лед". Водителей просят быть особо осторожными и выбирать безопасную скорость езды.

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