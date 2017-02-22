Синоптики прогнозируют, что к ночи снегопад сменится на дождь и мокрый снег. При таких погодных условиях, когда температура воздуха близка к нулевой, на дорогах может образовываться незаметная глазу наледь — так называемый "черный лед". Водителей просят быть особо осторожными и выбирать безопасную скорость езды.