Контрольная смета для проекта составляет 19,4 млн евро без НДС (23,47 млн евро с НДС). Объединение Lemminkainen Latvija и Lemminkainen Eesti предлагает выполнить заказ за 24,58 млн евро без НДС, Re&Re и LNK Industries - за 26,743 млн евро без НДС, Monum и Litana ir Ko - за 27,5 млн евро без НДС. Все предложения превышают смету на 6-10 млн евро.
Департамент проверит претендентов и в случае необходимости потребует дополнительной информации. Если лишних вопросов не возникнет, решение о победителе может быть принято через неделю. Если со стороны предприятий не будет жалоб, договор можно подписать сразу после Пасхи, сказал Буров.
Пока не решено, где взять дополнительные деньги, так как о конечной сумме еще не информированы ни руководство Рижской думы, ни Министерство культуры.
Планируется, что реализация первого этапа проекта начнется летом, и сдан он будет в июне 2018 года.