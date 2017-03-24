Все предложения по реконструкции Большой эстрады на несколько миллионов евро превышают запланированные ранее расходы, заявил директор департамента собственности Рижской думы Олег Буров.

Контрольная смета для проекта составляет 19,4 млн евро без НДС (23,47 млн евро с НДС). Объединение Lemminkainen Latvija и Lemminkainen Eesti предлагает выполнить заказ за 24,58 млн евро без НДС, Re&Re и LNK Industries - за 26,743 млн евро без НДС, Monum и Litana ir Ko - за 27,5 млн евро без НДС. Все предложения превышают смету на 6-10 млн евро.

Департамент проверит претендентов и в случае необходимости потребует дополнительной информации. Если лишних вопросов не возникнет, решение о победителе может быть принято через неделю. Если со стороны предприятий не будет жалоб, договор можно подписать сразу после Пасхи, сказал Буров.

Пока не решено, где взять дополнительные деньги, так как о конечной сумме еще не информированы ни руководство Рижской думы, ни Министерство культуры.

Планируется, что реализация первого этапа проекта начнется летом, и сдан он будет в июне 2018 года.