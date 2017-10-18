Между Адажи и Алуксне — бронетехника и военная авиация, жителей просят отнестись с пониманием

Foto: F64 Со среды, 18 октября, до 23 октября на участке Адажи-Алуксне будет перемещаться военная техника латвийской армии и союзников по НАТО, предупреждает Министерство обороны. Жителей просят отнестись к данному неудобству с пониманием, а также не обращать внимание на полеты военной авиации над головой, шум и наличие бронетехники на дорогах. Военная техника будет передвигаться в сопровождении машин Военной полиции или Центра координации. При появлении колонны гражданских водителей просят соблюдать правила дорожного движения и не обгонять ее.

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