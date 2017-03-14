Преувеличенно критикуя работу государственных и муниципальных учреждений, мы поддерживаем работу российской пропаганды в Латвии, заявил в передаче ЛТВ "Утренняя панорама" начальник Полиции безопасности Нормунд Межвиетс.

Цель российской пропаганды состоит в распространении информации о том, что Латвия — неудавшееся, слабое государство, неудачный социально-политический эксперимент.

Если мы сомневаемся во всем, что делают государственные и муниципальные органы, мы участвуем в подрыве безопасности, сказал Межвиетс, добавив, что критика не может быть самоцелью, и ею не надо увлекаться.

Демократия и свобода слова — это огромная ценность, но и слабое звено в борьбе с пропагандой, сказал Межвиетс.

Ранее глава ПБ заявлял, что общая ситуация с безопасностью в Латвии на данный момент является нестабильной и сложной. По его словам, двумя главными угрозами для страны являются непронозируемое поведение России и международный терроризм.

В случае с Россией очевидно, что она наращивает военный потенциал на границах со странами Балтии для того, чтобы запугать международное сообщество и расколоть западных союзников, пояснил Межвиетс. Он также отметил, что российские спецслужбы усиленно пытаются работать в Латвии, однако и Полиция безопасности работает в усиленном режиме.