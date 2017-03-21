МИД Латвии готовится к судебной тяжбе по делу об арестованном Норвегией латвийском судне из-за спорного вопроса о ловле снежного краба. Об этом сообщает LETA со ссылкой на госсекретаря министерства Андрея Пилдеговича, отмечая, что данный вопрос был также рассмотрен на заседании правительства, причем оно было закрытым.

"Правительство к этому вопросу относится серьезно. В ближайшие дни планируем неоднократно встретиться с представителями Норвегии. Хотя Латвия недовольна сложившейся ситуацией, мы готовы продолжать сотрудничество", — пояснил Пилдегович. По его словам, министры будут использовать различные механизмы решения спора между двумя государствами.

В январе этого года береговая охрана Норвегии арестовала у берегов Шпицбергена латвийский траулер Senator. Рыбаков из Латвии обвинили в незаконном вылове снежного краба на норвежском континентальном шельфе.

В пресс-релизе Береговой охраны Норвегии указано, что латвийское судно заметили в ходе инспектирования. У экипажа не оказалось разрешения норвежских властей на вылов снежного краба, однако имелось европейское разрешение на ведение промысла в этом районе. В ходе проверки на борту нашли 2 600 крабов.

Вылов снежных крабов в регионе Свальбард был начат на основании этого договора и регламента ЕС от 14 декабря 2016 года, который предусматривает, что 20 судов стран ЕС, в том числе 11 латвийских, имеют право ловить снежных крабов в этом регионе.

Напомним, в декабре 2016 года Министерство земледелия Латвии собиралось добиться, чтобы для латвийских рыбаков промысел краба-стригуна у Шпицбергена осуществлялся без ограничений. Также Министерство передало на утверждение в Брюссель список 11 судов дальнего лова, экипажи которых, получив лицензию, имеют право ловить снежного краба в районе Шпицбергена.