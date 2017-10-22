Как сообщили в министерстве, в соответствии с прежней визовой практикой Египта граждане и неграждане Латвии могли получить визы по прибытии в эту страну. Однако в мае этого года Египет изменил правила въезда, в результате чего процесс получения виз для неграждан затруднен.

Как сообщается на сайте МИД, граждане Латвии могут получить визу при въезде в Египет, а негражданам ее нужно получить еще до поездки в одном из дипломатических или консульских представительств Египта. Ближайшее из них находится в Стокгольме.

В министерстве подчеркнули, что в настоящее время ведется активный диалог с Египтом, чтобы упростить для неграждан Латвии получение виз, так как эта страна является популярным туристическим направлением для латвийцев.