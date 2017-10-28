Последние события не меняют позицию правительства Латвии по вопросу Каталонии: это внутреннее дело Испании, которое должно быть разрешено в соответствии с испанским законодательством и Конституцией.

В официальном сообщении Министерства иностранных дел (МИД) Латвии говорится: "Выражаем надежду, что вопрос Каталонии будет решен путем диалога в рамках Конституции Испании. Латвия не признает провозглашенную в одностороннем порядке независимость Каталонии.

У Латвии с Испанией сложились тесные двусторонние отношения, Испания — союзник Латвии в ЕС и НАТО, а также других международных организациях. Испания — демократическое, уважающее власть закона государство. Поэтому ситуацию следует решать, соблюдая соответствующее нормативное регулирование страны-участницы и ЕС".