Латышская диаспора является несомненным потенциалом для развития Латвии — причем вне зависимости, вернутся эти люди на свою родину или нет. Такое заявление в ходе форума с представителями диаспоры сделала парламентский секретарь МИД Занда Калниня-Лукашевица.

Как пояснила чиновница, живущие за рубежом латыши могут служить "внешней совестью и мерой нормальности" Латвии. "Спасибо за каждый блог, за каждую запись в Facebook, напоминая о законности, независимых СМИ, паритете полов, элементарных правах человека и честной предпринимательской деятельности", — приводит слова Калнини-Лукашевицы LETA.

Представительница МИД также отметила, что видит и и живущих в Латвии, и за рубежом латышей как единое целое, которое вместе создает, развивает и укрепляет государство.

"Вы можете посмотреть на Латвию со стороны, и иногда увидеть все иначе, чем нам кажется на месте. Ваш взгляд со стороны очень важен. Надеюсь, что спустя десятилетие Латвия станет чище и прозрачней, и это станет ценностью для всех латышей", — добавляет спикер Сейма Инара Мурниеце (Нацблок).