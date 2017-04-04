По его словам, в понедельник в латвийском консульстве в Санкт-Петербурге была напряженная обстановка. Как отметил Раймондс Янсонс, сейчас не имеется ни малейших оснований думать, что при теракте в метро пострадали латвийцы, несмотря на то, что по официальной информации в Петербурге проживает 500 жителей Латвии.

Представитель МИД пояснил, что нет оснований объявлять предупреждение о поездках в Санкт-Петербург, поскольку во вторник жизнь в городе вернулась в обычный режим, работают все учреждения и метро.

В понедельник, 3 апреля, в метро Петербурга в перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" произошел взрыв.

Погибли 14 человек, более 50 пострадали. Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт", следствие рассматривает и другие версии случившегося.

После взрыва на несколько часов петербургский метрополитен прекратил работу, потом движение частично возобновилось.