Жители Латвии не пострадали при вооруженном нападении в ночном клубе Стамбула новогоднюю ночь, подтвердило Министерство иностранных дел.

МИД указывает, что такую информацию получил от турецких властей.

Ранее Посольство Латвии в Турции призвало латвийцев в Стамбуле воздержаться от посещения мест массового скопления людей, быть бдительными и соблюдать требования представителей органов безопасности.

В случае необходимости можно связаться с круглосуточным дежурным консульского департамента МИД по телефону +371 26 337 711.

Как сообщалось, в новогоднюю ночь в Стамбуле неизвестный, одетый в костюм Санта-Клауса и вооруженный автоматическим оружием, напал на ночной клуб "Reina" в одном из центральных районов Стамбула. Количество погибших составило 39 человек, ранены 65.

Турецкая полиция задержала восемь человек по подозрению в причастности к теракту. Ранее в полиции сообщали, что к теракту может быть причастен гражданин Узбекистана или Киргизии, который, по данным правоохранителей, связан с террористической группировкой "Исламское государство".