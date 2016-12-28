На это указано в ежегодном докладе министра иностранных дел Эдгара Ринкевича Сейму о проделанной и о планируемой работе в области внешней политики и в вопросах ЕС.

В 2016 году с прежней интенсивностью продолжались ставшие уже традиционными упреки со стороны России в нарушении прав человека в Латвии, ограничении свободы слова и тенденциях к неонацизму. Россия также активно проводила политику поддержки соотечественников за границей и политику "мягкой власти" и старается отрицательно повлиять на процесс общественной интеграции в Латвии, указано в докладе.

Латвия будет готова реагировать на попытки расколоть общество или поставить под угрозу демократическое устройство и безопасность государства, заверяет глава МИД. Будет продолжено противодействие российской пропаганде в международных организациях и СМИ, укрепление информационного пространства в Латвии и в ЕС в целом.

"Латвия поддержит в повестке дня вопросы о демократии и положении с правами человека в России. При этом будет уделено внимание сотрудничеству с российским гражданским обществом и неправительственным сектором", — указывает Ринкевич.

Доклад министра иностранных дел обсуждается во время ежегодных внешнеполитических дебатов в Сейме.