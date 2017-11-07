Ранее Neatkarīgā Rīta avīze писала, что Ушаков через Партию европейских социалистов (ПЕС) искал способы встретиться со Столтенбергом, чтобы заключить соглашение о сотрудничестве столичного самоуправления с альянсом. У многих в Латвии это вызвало подозрения в том, что Ушаков преследует скрытые политические цели, пишет газета.

Егерманис сказал, что любой руководитель самоуправления может провести двустороннюю встречу с международными и любыми другими организациями, но, если речь идет об официальном соглашении, это нужно делать с согласия или поддержки МИД. В данном случае встреча не обсуждалась и не согласовывалась с министерством.

"Заранее о встрече мы ничего не знали. С нами не обсуждалось ее возможное содержание, поэтому мэр Риги по только ему известным причинам занимается самодеятельностью", — сказал Егерманис. Он добавил, что самоуправления в известной степени самостоятельны, но, если речь идет о сотрудничестве с международной организацией, это уже не компетенция самоуправления.

По словам Егерманиса, если речь идет о сотрудничестве с региональной или международной организацией, то государство аккредитует своего представителя в эту организацию, и через таких представителей и ведется сотрудничество.

"Если он хотел говорить о каком-то более тесном сотрудничестве с силами НАТО, говорить об этом нужно было не в главном офисе НАТО, а в Латвии, в Министерстве обороны. Непонятно, что заставило мэра Риги отправиться в Брюссель, — добавил пресс-секретарь МИД. — Вероятно, нашим партнерам было неясно, на каком уровне проходил этот визит и с какой целью".

Егерманис напомнил, что, когда он был послом Латвии в Швеции, Ушаков ездил и в Стокгольм, где встретился с представителями социал-демократической партии Швеции и градоначальником. Об этом визите Егерманис ничего не знал.

"С одной стороны, нет ничего чрезвычайного в том, что он встретился с городским руководством, но было бы логично как-то задействовать посольство. Это оставляет у наших партнеров неясное впечатление и заставляет задавать вопрос, насколько серьезным партнером является самоуправление Риги", — сказал Егерманис.

Как сообщает издание, Ушаков пытался встретиться с генеральным секретарем альянса Йенсом Столтенбергом.

Для организации встречи мэр Риги задействовал контакты с Партией Европейских социалистов (ESP). Тем не менее, как пишет газета, Ушакова приняли в НАТО так же, как и представителя любого другого самоуправления — с ним встретился не Столтенберг, а представитель альянса более низкого ранга. После этого, согласно процедуре, информация о встрече была передана латвийской стороне.

NRA со ссылкой на хорошо информированный источник отмечает, что Ушаков предлагал укрепить сотрудничество между НАТО и Рижским самоуправлением. В частности, он якобы предложил привлечь военнослужащих НАТО в Латвии к программе интеграции молодежи в русских школах Риги. От этого предложения представители НАТО отказались.

Пресс-секретарь мэра Риги Лайла Ивана сообщила газете, что Ушаков во время поездки в Брюссель действительно провел двустороннюю встречу с представителем генсека НАТО по вопросам публичной дипломатии Таканом Илдемом. На вопрос о целях этой поездки представитель РД не ответила.

Председатель парламентской фракции "Согласия" и заместитель председателя партии Янис Урбанович заявил изданию, что не владеет информацией о существовании у Нила Ушакова каких-либо планов по сотрудничеству с НАТО.

Ранее уже сообщалось, что "Согласие" за год до выборов в Сейм отказалось от договора по сотрудничеству с партией "Единая Россия".