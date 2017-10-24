Команда микрохирургов Рижской Восточной клинической университетской больницы успешно провела уникальную для стран Балтии операцию — пациентке заменили плечевую кость, поврежденную бактериальной инфекцией. Имплантами стали фрагменты костей из голени и таза женщины, сообщает агентство LETA.

Как сообщает пресс-служба больницы, у 25-летней женщины еще в раннем детстве был констатирован остеомиелит (воспаление кости), которое в народе называют гнилью костей. Все началось в пять лет, когда девочка с сильными болями в руке и высокой температурой оказалась в Детской больнице. Врачи выявили открытое воспаление плечевой кости и начали лечение антибиотиками. В следующие годы у девочки продолжались вспышки остеомиелита, и она в больнице стала частым гостем.

Воспаление лечили не только антибиотиками, были проведены несколько операций, в ходе которых проскабливались зоны кости, поврежденных воспалением. Однако результат всегда был одинаковым: болезнь на время отступала, но через время возвращалась с еще большим размахом.

Спустя несколько лет врачи стали говорить, что болезнь перешла в хроническую форму и вылечить ее невозможно. "Мне советовали жить дальше и наслаждаться жизнью", — добавила женщина.

Но ужиться с дискомфортом, вызванным болезнью, было очень трудно. Женщину периодически мучили боли, которые она старалась гасить болеутоляющим лекарством. В воспаленной руке ощущалась нехватка сил -

женщина не могла ни полностью распрямить конечность, ни до конца согнуть. Особенно трудно стало, когда женщина стала матерью и надо было заботиться о маленьком ребенке.

В поисках решения проблемы молодая мать побывала на консультациях у многих специалистов в различных лечебных учреждениях, но везде получала один ответ — вылечить остеомиелит, к сожалению, невозможно. Наконец, женщина пришла к специалисту центра микрохирургии Восточной клинической университетской больницы Улдису Крустиньшу, специализацией которого является лечение различных паталогий костей рук. Врач обещал помочь. В противном случае болезнь продолжала прогрессировать и все закончилось бы ампутацией руки. Кроме того, во время хронического остеомиелита может развиться злокачественная опухоль, которая могла угрожала жизни молодой матери.

На консилиуме врачей было решено вынуть "изъеденную" бактериями плечевую кость, являвшуюся очагом инфекции, и заменить поврежденный участок фрагментами кости, взятых из голени и таза пациентки. Сложную операцию выполняли три команды врачей. Пока одна команда вынимала поврежденную плечевую кость, две других приготавливали фрагменты костей для трансплантации. Затем трансплантированные кости были собраны вместе и помещены на месте вынутой плечевой кости.

"Кости были пересажены вместе с кровеносными сосудами, чтобы они прижились на новом месте", — пояснил Крустиньш. Он добавил, что женщина не будет испытывать неудобств после трансплантации: пересаженные кости в организме не выполняют никаких существенных функций.

В больнице отметили, что в операции участвовали четыре микрохирурга — Улдис Крустиньш, Дзинтарс Озолс, Янис Зариньш и Эрвинс Лавринович, а также другие медики. Сложнейшая операция заняла пять часов. Если бы

операцию проводила одная команда хирургов, то на ее выполнение потребовалось минимум восемь часов.

После операции прошло две недели, а рука пациентки уже выполняет больший объем движений, чем до хирургического вмешательства. Женщина может полностью распрямить руку, а согнуть ее до конца пока мешает отек.