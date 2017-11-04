Подготовленный Министерством экономики Латвии законопроект "Закон об аренде жилых помещений" не предусматривает особого статуса для арендаторов в денационализированных домах. Министерство полагает, что проблема жильцов уже не актуальна и не требует особого подхода.

Особый статус был нужен в период конверсии собственности. Сейчас социальная и экономическая ситуация отличается от той, которая существовала в момент разработки закона "Об аренде жилых помещений". Статус жильца денационализированного дома будет сохранен в законе "О помощи в решении квартирных вопросов" как предпосылка для получения определенной помощи.

В новом законопроекте предусмотрен двухлетний переходный период, по окончании которого арендодатель может потребовать у арендатора покрывать расходы по управлению домом и аренду.

Министерство напоминает о постановлении Конституционного суда о том, что в ходе реформы недвижимости дореформенные арендаторы не имели права полагаться на то, что у них и после окончания реформы будет некий особый статус, отличный от других арендаторов, и они смогут вечно жить в той же квартире, платя существенно меньшую арендную плату. Также установлен пятилетний переходный период для внесения в Земельную книгу всех договоров аренды, заключенных до принятия закона "Об аренде жилых помещений".

Арендаторы квартир в денационализированных домах, между тем, полагают, что новый закон об аренде разработан исключительно в интересах домовладельцев и никак не защищает права жильцов. По словам руководителя общества защиты прав жильцов денационализированных домов Ausma Клементия Ранцанса, в законе больше нет бессрочных договоров, не ограничивает право владельца устанавливать какую угодно арендную плату. У членов семьи не будет права права на продление договора, если арендатор умер. Жильцы считают новый закон "геноцидом" против 20 000 семей и примерно 60 000 жителей Латвии.