Отмена подоходного налога с населения (ПНН) с пенсий вызовет негативное фискальное влияние, сказал агентству LETA представитель Министерства финансов Алексис Яроцкис.

За год оно достигнет примерно 100 млн евро: 20 млн евро в госбюджете и 80 млн евро в бюджете самоуправлений.

С отменой ПНН с пенсий доходы пенсионеров увеличатся, они будут дополнительно покупать товары и услуги, что вызовет обратный эффект для налога на добавленную стоимость (НДС). В этом случае фискальное влияние этого процесса оценивается положительно — в 6,5 млн евро в год, указывает Минфин.

Тем не менее, общее фискальное влияние за год было бы отрицательным и оценивается в 93,5 млн евро: 13,5 млн евро в основном госбюджете и 80 млн евро в бюджете самоуправлений.

Как сообщалось, в октябре 2016 года в Сейм было передано около 12 000 подписей жителей за отмену ПНН с государственных пенсий первого уровня. Сейчас не облагаемый налогами минимум пенсий составляет 235 евро.