В рамках налоговой реформы Министерство финансов предлагает пересмотреть ограничения оправданных расходов жителей, при указании которых в ежегодной декларации о доходах можно вернуть часть уплаченного подоходного налога с населения (ПНН), сообщил представитель министерства Алексис Яроцкис.

Минфин предлагает установить ограничения на общие оправданные расходы на медицинские и образовательные услуги, пожертвования, а также пожертвования политическим партиям — как в процентах (50% от налогооблагаемого дохода), так и по сумме (600 евро в год за себя и каждого члена своей семьи). В то же время предлагается отменить действующий лимит в 215 евро в год.

Министерство также рекомендует установить ограничения на оправданные расходы на взносы в частные пенсионные фонды и страховые взносы — как в процентах (10% от налогооблагаемого дохода), так и по сумме (2000 евро в год).

Как сообщалось, Национальный совет по трехстороннему сотрудничеству 13 апреля выразил поддержку разработанной Минфином стратегии налоговой политики.