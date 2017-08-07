Правительство рассмотрит поправки к Правилам дорожного движения, которые отменят запрет на учебную езду в жилых зонах. Проект разработало Министерство сообщения, к которому обратились профсоюзы инструкторов по вождению.

Как поясняют инструктора, их ученикам все же необходимо получить опыт езды в жилых зонах. Помимо этого, в других странах аналогичных запретов нет, приводит их доводы LETA.

Также в списке нововведений имеются пункты о лицах, которые стоят на обочине и "голосуют", пытаясь остановить попутку. На данный момент в случае каких либо ЧП полиция находится в затруднении, как их квалифицировать в отчетах. Если правительство одобрит идею Минсообщения, то "стоперов" причислят к "пешеходам, которые передвигаются по дороге или обочине". Это, в свою очередь, наложит на них обязательство носить в темное время суток светоотражающие жилеты или элементы.