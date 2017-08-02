Министерство охраны среды и регионального развития (МОСРР) отменит решение Саласпилсской краевой думы о формировании постоянных думских комитетов и избрании их членов, сообщили в ведомстве.

6 июля МОСРР получило заявление депутата Саласпилсской краевой думы с просьбой дать оценку решению думы о формировании постоянных думских комитетов и избрании их членов.

Ознакомившись с ситуацией, МОСРР поручило Саласпилсской краевой думе уточнить обязательные правила и постановить, что число представителей каждой политической партии или объединения избирателей в комитетах должно быть в пределах возможностей установлено пропорционально числу избранных от них депутатов.

По оценке МОСРР, в данном случае принцип пропорциональности не был соблюден в составе четырех думских комитетов.

В ответном письме Саласпилсская краевая дума указывает, что образование постоянных комитетов и избрание их членов — это политическое решение, оценка которого не входит в компетенцию ни МОСРР, ни суда.