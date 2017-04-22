Рижская дума имеет законные основания для учреждения обществ с капиталом самоуправления, в том числе аптек, если существующее предложение на рынке не может удовлетворить потребности общества или это стратегически важно для развития муниципалитета, сказала представитель Министерства охраны окружающей среды и регионального развития Лаура Янсоне.

Действующее законодательное регулирование не запрещает самоуправлениям учреждать общества со своим капиталом, в том числе аптеки. Однако основывать общества со своим капиталом или приобретать долю в существующем обществе самоуправление может лишь при соблюдении требований, оговоренных в первой части ст. 88 закона об устройстве госуправления.

В этой статье говорится, что самоуправление может основать общество, если с его помощью устраняется несовершенство на рынке, то есть ситуация, когда рынок не способен удовлетворить интересы общества в соответствующей отрасли. Также учреждать общество можно, если в результате его деятельности создаются товары или услуги, которые стратегически важны для развития административной территории муниципалитета или безопасности государства.

Принимая во внимание нынешнее законодательное регулирование, Рижская дума должна тщательно оценить и обосновать свое желание открывать муниципальные аптеки.

Пункт об открытии муниципальных аптек при лечебных учреждениях самоуправления, где лекарства будут продаваться со значительно меньшей наценкой, включен в предвыборную программу партий "Согласие" и "Честь служить Риге".

Член Совета по конкуренции Янис Рачко назвал эту идею популистским обещанием.