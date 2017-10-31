"Мы подписали конвенцию ООН, причем Гражданский закон тоже разрешает усыновление за границу только в том случае, если ребенку не может быть обеспечена семья", — сказал Рейрс. Семейная среда может быть обеспечена ребенку в биологической семье, в приемной семье или путем усыновления.

"Если мы выделяем приемным семьям значительные средства, нам нужна также стабильность в этих семьях. Изъятие ребенка из приемной семьи не свидетельствует о стабильности", — отметил он.

"Минблаг ни в коем случае не выступает против усыновления за границу тех детей, для которых нельзя найти родителей в Латвии. Ясно, что в таких случаях необходимо усыновление за границу, чтобы обеспечить ребенку семейную среду", — сказал он.

Если это предложение будет принято, оно вступит в силу с 1 января 2018 года.