Налоговая реформа предусматривает увеличение налога на азартные игры и акциза, чтобы компенсировать потерю поступлений в бюджет. "Запланировано такое повышение, которое не уничтожит отрасль, а также сохранит конкурентоспособность", — сказала министр.

Рейзниеце-Озола подчеркнула, что повышение акцизного налога должно рассматриваться в контексте стран Балтии. Соседние Литва и Эстония тоже планируют повышение акцизного налога, поэтому, если даже в Латвии акциз не будет увеличен, цены вырастут, потому что, используя ситуацию, их повысят торговые предприятия. Таким образом, в проигрыше будет только государственный бюджет, а выгоду от этой ситуации получат торговцы.

Как сообщалось, возникшую в результате налоговой реформы потерю налоговых поступлений планируется компенсировать повышением акцизного налога на горючее, сигареты и алкоголь. Это следует из основных принципов налоговой реформы, переданных на согласование Министерством финансов.

Акциз на не содержащий свинец бензин предлагается в 2018 году повысить на 7,8% — с 436 до 470 евро за 1000 литров, на содержащий свинец бензин — на 24%, с 455,3 евро до 564 евро за 1000 литров.

Акциз на дизтопливо планируется с 2018 года повысить на 11% — с 341 евро до 378 евро за 1000 литров, на сжиженный нефтегаз — на 12%, с 206 евро до 231 евро за 1000 литров.

Ставку акцизного налога на сигареты планируется с 1 июля 2018 года поднять на 5,5% — с 67 евро до 70,7 евро за 1000 штук

Акциз на вино планируется с 1 марта 2018 года повысить на 18% — с нынешних 78 евро до 92 евро за 100 литров, на пиво — на 24%, с 4,5 до 5,6 за объемный процент абсолютного спирта, на остальные алкогольные напитки — на 15%, с 1450 до 1670 евро.