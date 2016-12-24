Разработка новой налоговой политики уже началась, отметила она, и, хотя мнение предпринимательских организаций известно, министр еще проведет встречи с представителями профсоюзов и самоуправлений, чтобы узнать мнения всех сторон.

В первую очередь необходимо понять, каким образом снизить налоги на рабочую силу, считает министр. Кроме того, следует оценить возможность снижения ставки налога на реинвестируемую прибыль до 0%; понять, какие изменения возможны в налоге на недвижимость и налоге на добавленную стоимость, а также каким будет регулирование в отношении малых предприятий.

Это важнейшие вопросы, которые предстоит решить в ходе разработки новой налоговой политики, отмечает Рейзниеце-Озола.

"Можно, конечно, обсуждать изменения в акцизном налоге при условии, что это будет способствовать развитию экономики. Соседние страны повышают акцизные налоги и ожидают, что мы поступим так же. Но нам надо понимать, чего мы хотим добиться таким повышением. Подобный шаг был бы оправданным, если часть средств, полученных от уплаты акцизного налога, направлялась на нужды медицины или ремонта дорог", — считает министр.

На вопрос, будут ли пересматриваться абсолютно все налоги или лишь некоторые, Дана Рейзниеце-Озола ответила, что сначала важно договориться по главным направлениям налоговой политики. "Чтобы пересматривать абсолютно все налоги, должна быть конкретная цель", — говорит она.

Налоговая система Латвии нуждается в фундаментальных изменениях, заявил в середине декабря на организованном Минфином Форуме налогоплательщиков налоговый эксперт Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) Берт Брис.

Эксперт рекомендует реформировать налоги на рабочую силу, внеся изменения в подоходный налог и введя принцип прогрессивности. Также он указал на необходимость интегрировать в подоходный налог с населения налог солидарности и реформировать налог с микропредприятий.

В финансовой сфере ОЭСР рекомендует Латвии провести реформы, нацеленные на расширение базы подоходного налога с предприятий, реформировать налоги на капитал, укрепить систему налогов на природные ресурсы и повысить налог на недвижимость.

По мнению ОЭСР, в латвийскую налоговую систему должен быть введен принцип прогрессивности, также необходимо укреплять налоговую политику, деятельность Службы государственных доходов и обеспечить аналитический потенциал.