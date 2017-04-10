Главный вопрос, который рассматривался сегодня на заседании, был связан с финансированием медицины, и достигнуто концептуальное соглашение о поисках дополнительных средств. "Мы рассматривали его в контексте с социальными взносами, но дискуссия еще продолжится о том, может ли социальный бюджет позволить себе выделить 1% при существующей ставке или же нужно добавить какой-то процент", — сказала министр.

По ее словам, все еще рассматривается возможность увеличения ставки соцналога, но в таком случае нужно предложить что-то дополнительно предпринимателям, чтобы не снизить их конкурентоспособность.

Также обсуждались пути использования средств, выделенных на реформу здравоохранения, не следует ли финансировать за счет социального налога расходы на лечение соотечественников за границей, как эффективнее контролировать уплату НДС.

На вопрос, обсуждалась ли отмена сниженной ставки НДС на лекарства, она ответила, что пока серьезных дискуссий об этом не было. Отмечалось лишь, что при более строгом контроле за уплатой НДС позитивный эффект составил бы 20 млн евро.

Министр отметила, что дискуссии о дополнительном финансировании здравоохранения продолжатся.