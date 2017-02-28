По ее словам, сейчас подходящий момент для внесения изменений в налоговую политику, поскольку в 2018 и 2019 гг. латвийскую экономику будут разогревать фонды ЕС, что абсорбирует фискальное влияние новой налоговой политики.

"Если мы не изменим налоговую политику сейчас, то сможем вернуться к этому вопросу только через восемь лет", — сказала Рейзниеце-Озола. Политик также отметила, что "Налоговая политика должна быть витамином для экономики, а не тормозом".

Министр отметила, что всеобъемлющая налоговая реформа разрабатывались в сотрудничестве с предпринимательскими организациями, профсоюзами, Банком Латвии и другими партнерами.

"Надо понимать, что налоговая стратегия не решит всех проблем народного хозяйства, хотя может помочь в решении проблем на рынке труда, в здравоохранении, судебной системе, образовании и др.", — сказала министр.

По ее словам, налоговая стратегия должна обеспечить предусмотренный в Национальном плане развития экономический рост на 5%, уменьшить неравенство и обеспечить достаточные ресурсы для приоритетных сфер, таких как медицина, дороги.