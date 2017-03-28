В интервью телеканалу LNT Янис Рейрс подчеркнул, что невозможно направить 1% средств социального бюджета на здравоохранение, так как из-за этого в соцбюджете может возникнуть брешь. По его словам, уже сейчас накопления в социальном бюджете не так велики, как это планировалось. С такими темпами потребуется еще 20 лет, чтобы накопить в соцбюджете миллиард евро, который может потребоваться для выплаты пенсий во время кризиса, как это уже было в истории Латвии.

Если не будет обеспечена долгосрочность социального бюджета, то налогоплательщики не смогут с оптимизмом смотреть в будущее на свои пенсионные годы, отметил Янис Рейрс.

Министр уверен, что доходы госбюджета надо увеличивать за счет трети жителей Латвии, которые сейчас полностью или частично не платят социальный налог, но для этого не хватает политической поддержки. "Этих людей фактически обкрадывают", - сказал министр, добавив, что в этом есть и ответственность государства, потому что оно создало условия для существования такой ситуации.