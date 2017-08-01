В контексте состоявшегося на этой неделе визита вице-президента США Майка Пенса в Таллин Бергманис еще раз получил заверения в том, что эта статья договора НАТО не будет пересмотрена.

5-я статья договора НАТО гласит: договаривающиеся стороны соглашаются с тем, что вооруженное нападение на одну или нескольких из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом, и, следовательно, соглашаются с тем, что в случае если подобное вооруженное нападение будет иметь место, каждая из них, в порядке осуществления права на индивидуальную или коллективную самооборону.

Помощь США в укреплении обороноспособности Латвии и Балтии очень важна, отметил Бергманис. США вкладывают значительное финансирование в развитие Адажского военного полигона и Лиелвардской базы, это финансирование исчисляется миллионами евро, добавил он.

Должностные лица обсудили также ситуацию с безопасностью в свете предстоящих осенью российских военных учений "Запад 2017".

Бергманис выразил удовлетворение тем, что на время этих учений США направят в страны Балтии дополнительный военный контингент.

Сотрудничество с США - один из приоритетов двухсторонних отношений оборонной политики Латвии. С 2014 года вооруженные силы США в порядке ротации присутствуют в Балтийских странах и Польше.