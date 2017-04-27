"Прибытие боевых групп идет по графику. В мае прибудет много единиц техники и материально-техническое обеспечение", — сказал министр.

Бергманис также подтвердил, что в Латвию доставят танки и другую бронетехнику. Латвийское оборонное ведомство продолжит развивать инфраструктуру, необходимую для приема батальона.

Как сообщалось, в целях укрепления обороноспособности Латвии боевая многонациональная группа НАТО батальонного уровня будет полностью размещена в Латвии до июня. В группу войдут около 1000 военнослужащих.