Он отметил, что идея минимальных социальных взносов важна, чтобы повысить социальную защищенность людей, потому что иначе у них возникают проблемы в случае безработицы, так как пособие по безработице ничтожно мало.

Рейрс заявил, что Минблаг полон решимости искать решения, и привел в пример Эстонию, где система минимальных социальных взносов успешно функционирует. В Эстонии за каждого работника, у которого заключен трудовой договор с работодателем, платится конкретный объем социальных взносов, даже если эти люди работают на полставки или неполный рабочий день.

"Еще хочу подчеркнуть, что в Эстонии минимальная зарплата в этом году на 90 евро больше, чем в Латвии: соответственно 470 евро в Эстонии и 380 евро — в Латвии, но уровень безработицы в Эстонии примерно в два раза меньше, чем в Латвии — у нас 8,4%, а в Эстонии — около 4%. В Латвии нередко звучит мнение, что, если значительно повысить минимальную зарплату и усилить социальную защиту работников, работодатели, особенно в регионах, сократят число работающих, люди будут уволены, будет расти безработица. Однако опыт Эстонии показывает, что может быть значительно выше минимальная зарплата и значительно ниже уровень безработицы, чем в Латвии", — сказал министр.

Министерство благосостояния считает, что вопросы социальной защиты населения необходимо решать комплексно. "Были попытки утверждать, что минимальные социальные взносы — это новый налог, но это не новый налог. Это попытка вовлечь в социальные платежи и, следовательно, в систему социальной защиты всех работающих. В Латвии в настоящее время около 900 000 рабочих мест, примерно 600 000 работающих социальные платежи вносят в полном объеме, а 300 000 не платят их в полном объеме. Параллельно с проблемой социальной незащищенности нужно говорить и о справедливости.

Например, в дискуссии о здравоохранении приводится аргумент — если уж 300 000 человек не платят социальные взносы в полном объеме, какая речь может идти о повышении ставки социальных взносов? Нужно вначале добиться, чтобы социальные взносы в полном объеме вносили и эти 300 000 человек! Еще надо учитывать и то, что часть упомянутых 300 000 человек, социальные взносы которых платятся с очень незначительных сумм, дополнительно получают плату в конверте, при этом зарплата "в конвертах" может иметь весьма внушительные размеры", — сказал министр.