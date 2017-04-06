В данный момент поддержано предложение на два года заморозить увеличение кадастровой стоимости, в то время как Минюст должен упорядочить систему. Кадастровая стоимость очень различна, в результате налоговые платежи за отдельные объекты неподъемны для людей.

Рейзниеце-Озола напомнила, что самоуправления могут предоставлять скидки на НН, в том числе тем, для кого платежи слишком большие.

Руководители самоуправлений не должны быть столь агрессивны в стремлении увеличить свои доходы за счет НН, считает она.