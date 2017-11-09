В основном это дороги местного значения и муниципальные дороги. Интенсивность их содержания будет значительно снижена.

Примерно 200 км дорог, используемых интенсивно, класс содержания уже повышен. Это означает, что в зимний период их можно будет чистить чаще.

Аугулис согласен — состояние дорог в Латвии неудовлетворительное, дефицит средств на их ремонт составляет около 4 млрд евро. В 2018 году на ремонт дорог дополнительно выделено 25 млн евро. Эти деньги будут вложены в основном в ремонт региональных дорог протяженностью около 300 км.

На сегодняшнем заседании Совета по автодорогам будут представлены результаты инвентаризации сети автодорог и ее выводы.