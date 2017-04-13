Министрам, депутатам и другим госслужащих поднимают зарплаты

Напомним, что зарплата депутатов и чиновников устанавливается с учетом среднего уровня доходов в стране с применением соответствующих каждой должности коэффициентов. По данным ЦСУ, в 2015 году средняя зарплата в Латвии составляла 818 евро в месяц и была примерно на 7% выше, чем в 2014 году, а 2016 году она повысилась еще на 5% — до 859 евро.

С учетом этих данных, в будущем году прибавка депутатов Сейма составит 131 евро. По сравнению в 2016 году прирост составит 300 евро. Особо значимый скачок оклада ждет председателя Сейма и его товарищей, руководителей парламентский фракций и комиссий, а также их заместителей, секретарей комиссий и других должностных лиц парламента.

Депутаты, которые занимают сразу несколько должностей, могут рассчитывать на существенное повышение зарплаты. Например, народный избранник, который является руководителем фракции и председателем какой-либо парламентской комиссии в будущем году в виде основного оклада будет получать на бумаге 5137 евро, что на 570 евро больше, чем оклад президента страны.

Заметим, что недавно прибавку к зарплате в размере примерно 1400 евро получил и президент Латвии. Теперь его зарплата составляет примерно 4500 евро в месяц.

Foto: NRA.lv