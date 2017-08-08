В интервью передаче "Утренняя панорама "Латвийского телевидения Чакша рассказала, что она договорилась с семьей и премьер-министром о том, что приостановит выполнять министерские полномочия на короткий срок.
В Минздраве работает сильная команда, которая обеспечит продолжение уже запущенных процессов, пояснила министр.
Она признает, что жизнь может внести свои коррективы в эти планы, но в таком случае будут подыскиваться другие решения.
Как уже сообщалось, ожидается, что ребенок у Анды Чакши родится в январе 2018 года.