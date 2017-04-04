Правительство во вторник рассмотрит план повышения безопасности дорожного движения на 2017-2020 гг, для реализации которого необходимы 14,17 млн евро.

По предварительным данным, 5,95 млн евро из этой суммы планируется получить из бюджета, 4,3 млн евро — из дивидендов Дирекции безопасности дорожного движения, 3,9 млн евро — из средств обязательного страхования транспортных средств.

Главная цель плана — добиться к 2020 году сокращения числа погибших и пострадавших в ДТП на 50% по сравнению с 2010 годом.

План повышения безопасности дорожного движения предусматривает четыре направления деятельности — превентивные меры, просвещение и информирование участников дорожного движения, улучшение дорожной инфраструктуры, улучшение оснащения спасательных служб и работы системы оповещения о дорожно-транспортных происшествиях.