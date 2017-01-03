"Как быстро все пойдет, пока прогнозировать нельзя", — сказала Вилсоне, добавив, что ремонт здания может потребовать достаточно длительного времени.
По результатам технического обследования здания, его состояние удовлетворительно, и износ составляет около 39%.
Проект укрепления фасада цирка разрабатывается уже полгода, к тому же потребуется время, чтобы согласовать его в Рижском строительном управлении. Пока удалось отсоединить от здания тросы общественного транспорта. По словам представителям Минкультуры, проект укрепления здания может быть реализован в 2018-2019 гг.
На вопрос, означает ли это, что в ближайшие годы здание цирка будет пустовать, представитель Минкульта ответила отрицательно, пояснив, что люди могут находиться в здании.
Вилсоне также добавила, что спор о правах собственности на здание цирка завершился — суд постановил, что оно принадлежит государству.